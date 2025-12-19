Путин призвал продолжать работу по поддержке семей в вопросе оплаты ЖКХ

На федеральном уровне об это тоже нужно думать, заявил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Региональные власти должны продолжать работу по поддержке семей в вопросах оплаты ЖКХ, на федеральном уровне об это тоже нужно думать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Общий порядок такой, что, если расходы на ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи, в этом случае государство обязано оказать поддержку. <...> И региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне тоже об этом должны думать", - сказал Путин.

Президент отметил, что в некоторых регионах поддержка предусмотрена при более низком пороге. "Москва - относительно богатый регион, здесь, по-моему, в Москве даже не 22% расходов на ЖКХ [от совокупного дохода семьи], а от 10% расходов на ЖКХ - уже наступает помощь и поддержка со стороны региона", - сказал президент.