Путин задался вопросом о зеленой повестке Запада

Они вновь открывают угольные предприятия и возвращаются к атомной генерации, заявил президент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Западные правительства совершали ошибки в своей политике на протяжении многих лет, одной из них стала зеленая повестка. Теперь они вновь открывают угольные предприятия и возвращаются к атомной генерации, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Где та "зеленая" повестка дня, когда вновь открываются угольные предприятия? Закрывали атомные электростанции, теперь к ним возвращаются. Это ошибка на ошибке. И все стараются теперь прикрыть "злобной" Россией, отвлекая внимание своего населения от своих собственных ошибок на внешний контур", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си.

Весной 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что правительство ФРГ почти довело страну до банкротства своими экспериментами с зеленой энергетикой, а теперь оно вновь вернулось к углю.

США также считают, что темы изменения климата и нулевых выбросов представляют угрозу для страны и уже нанесли вред европейским странам. В Стратегии нацбезопасности США отмечается, что восстановление энергетического лидерства США является одной из главных задач. Подчеркивается необходимость развития использования всех ключевых источников энергии - нефти, газа, угля, а также атомной энергетики.