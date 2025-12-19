Минпромторг назвал актуальные направления развития производства тяжелых БПЛА
Редакция сайта ТАСС
12:15
обновлено 12:20
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кратное масштабирование производства, повышение качества и снижение стоимости отечественных изделий являются актуальными направлениями развития отрасли тяжелых беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.
"Актуальными направлениями развития производства тяжелых БПЛА сегодня являются: кратное масштабирование производства, повышение качества и снижение стоимости отечественных изделий и компонентов", - сказали в министерстве.