В Хабаровском крае выпустят порядка 200 тыс. беспилотников

В регионе налажены несколько производств, где выпускают БПЛА, отметил губернатор Дмитрий Демешин

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Объемы выпуска беспилотников в Хабаровском крае планируют увеличить в 2026 году более чем в два раза, до 200 тыс. единиц. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Владимир Владимирович Путин в ходе прямого эфира высказался о нехватке тяжелых беспилотников. Глава государства подчеркнул, что эта задача будет решена. "Кулибины", как назвал этих специалистов президент, есть и в Хабаровском крае! У нас налажены несколько производств, где выпускают БПЛА. В этом году сделали 90 тыс. дронов. В планах на 2026-й - не менее 200 тыс. беспилотников", - написал Демешин.

Глава государства Владимир Путин заявил во время "Итогов года" в пятницу, что в России будут продолжать поддерживать разработчиков беспилотников для фронта.