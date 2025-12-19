Путин: водоснабжение Донбасса развалилось за десятилетия управления Украиной

По словам президента, чтобы привести систему в нормативное состояние, необходимо истратить столько же денег, сколько стоит сооружение и строительство еще одного водовода

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина в годы, когда Донбасс находился в ее составе, десятилетиями не уделяла никакого внимания состоянию системы водоснабжения региона. За это время там все развалилось, подчеркнул президент России Владимир Путин на "Итогах года".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. В апреле 2014-го на тот момент и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении, по итогам которых был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В сентябре 2022 года на референдуме жители ДНР и ЛНР подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией.

"Я обсуждал, безусловно, эти вопросы с членами правительства и с руководством региона. Оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями, означает привести в нормативное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимание десятилетиями - там все развалилось, понимаете? Все развалилось", - указал глава государства.

Президент РФ пояснил, что теперь, чтобы привести всю эту систему в нормативное состояние и свести водопотери к нулю, необходимо истратить столько же денег, сколько стоит сооружение и строительство еще одного водовода.