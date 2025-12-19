Путин надеется, что повышение утильсбора будет не вечным
Редакция сайта ТАСС
12:24
обновлено 12:38
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение утилизационного сбора будет не вечным и у граждан восстановятся широкие возможности выбора между отечественными и импортными автомобилями.
Читайте также
Вопросы от населения и реальные решения. О чем просили Путина в эфирах
Глава государства на "Итогах года" сказал, что надеется на то, что "и эта мера будет не вечной" и выбор у россиян будет восстанавливаться и "будет более широким" по мере роста доходов или по мере сокращения фискальной нагрузки.