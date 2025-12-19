Путин надеется, что повышение утильсбора будет не вечным

Президент также выразил надежду, что скоро у граждан восстановятся широкие возможности выбора между отечественными и импортными автомобилями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение утилизационного сбора будет не вечным и у граждан восстановятся широкие возможности выбора между отечественными и импортными автомобилями.

Глава государства на "Итогах года" сказал, что надеется на то, что "и эта мера будет не вечной" и выбор у россиян будет восстанавливаться и "будет более широким" по мере роста доходов или по мере сокращения фискальной нагрузки.