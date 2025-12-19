Путин призвал наладить работу по контролю исполнения застройщиками обязательств

Президент России отметил, что это необходимо для защиты интересов россиян

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работа, связанная с исполнением застройщиками своих обязательств, должна быть налажена на системном уровне, чтобы интересы россиян были защищены. На это указал президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Нужно, безусловно, наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств. Мы в свое время принимали и решения по эскроу-счетам для того, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернуться", - указал глава государства и заверил: "Вернемся и сделаем".