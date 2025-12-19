Глава МИД Конго поразился стойкости России перед санкциями

Жан-Клод Гакоссо отметил экономическую устойчивость РФ

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Москва проявила удивительную стойкость перед лицом санкций, способность России развивать передовые технологии вопреки ограничениям служит примером для африканских стран, заявил глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

"Россия является для нас прекрасным примером, государством, которое обладает всеми необходимыми технологиями, несмотря на санкции, введенные некоторыми странами. Россия стоит твердо; она вопреки ограничениям демонстрирует экономическую устойчивость, которая удивляет всех. Поэтому я очень рад быть здесь, в Каире, обмениваться идеями и общаться со своими российскими друзьями", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что РФ может внести существенный вклад в энергетическую безопасность африканских стран. "Например, в случае с моей страной, Республикой Конго: Россия взяла на себя обязательство построить трубопровод. Между городом Пуэнт-Нуаром, где мы добываем нефть, и столицей [Республики Конго] Браззавилем, а также [столицей Демократической Республики Конго] городом Киншасой, расположенным прямо через реку от Браззавиля. Так что это очень важный экономический проект, касающийся энергетического сектора", - пояснил Гакоссо.

"Есть еще Росатом, который также работает на местах с африканскими странами в энергетическом секторе. Таким образом, это сотрудничество расширяется и включает в себя обучение молодых африканцев. Потому что без обучения мы никуда не продвинемся. Я думаю, все начинается с него", - добавил глава МИД Республики Конго.