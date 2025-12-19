ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: руководство зарубежных стран не давало соблюдать мессенджерам законы РФ

Президент РФ отметил, что это накладывало определенные ограничения
12:37
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство зарубежных стран не давало возможность своим мессенджерам соблюдать российские законы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"В отношении Telegram и других мессенджеров - проблема только в одном - в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения", - сказал Путин.

"Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее", - уточнил президент.  

