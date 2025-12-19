Путин заявил, что создание Мах было нужным

МОСКВА, 19 декабря./ТАСС/. Создание национального мессенджера Max было необходимым, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"В отношении Telegram и других мессенджеров - проблема только в одном. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям. Уверен, что и у Max будут конкуренты. Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да. Обращаю ваше внимание, что у нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера", - указал глава государства.