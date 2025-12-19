Лавров: работы по АЭС "Эд-Дабаа" в Египте идут в соответствии с графиком

Глава МИД РФ отметил, что у двух стран масштабные совместные инфраструктурные проекты

КАИР, 19 декабря. /ТАСС/. Работа по строительству атомной электростанции "Эд-Дабаа" в Египте осуществляется в строгом соответствии с графиком. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

"У нас масштабные совместные инфраструктурные проекты. Это всегда было отличительной чертой отношений между двумя странами. В советское время ярким проявлением нашей дружбы была Высотная Асуанская плотина, над созданием которой трудились тысячи инженеров и специалистов двух стран, а в новом тысячелетии таким символом прочных связей стало сооружение первой на египетской земле атомной электростанции "Эд-Дабаа". Работа на этом объекте осуществляется, мы сегодня это особо подчеркнули, в строгом соответствии с графиком", - отметил глава российского дипведомства.