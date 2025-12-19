Euractiv: ЕК планирует подписать соглашение со странами MERCOSUR 12 января

Переговоры ведутся с 1999 года

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена 12 января 2026 года подписать соглашение о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их информации, подписание состоится в Парагвае. Переговоры по соглашению ведутся с 1999 года.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.