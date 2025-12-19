Путин назвал повышение утильсбора одной из мер получения допдохода в бюджет

При этом мера поддерживает и отечественный автопром, рассказал президент России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Запланированное с 2026 году повышение утилизационного сбора - одна из мер, связанных с необходимостью получения дополнительного дохода в бюджет РФ. При этом мера поддерживает и отечественный автопром, рассказал президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром, потому что это [покупка иностранного автомобиля - прим. ТАСС] стало дороговато", - сказал Путин, комментируя повышение утилизационного сбора.

Журналист попросила президента порекомендовать - какой автомобиль ей купить, отечественный (и какой), или иностранный. Путин не стал давать строгих рекомендаций. "Было бы странно, если бы я сказал "покупайте иностранную машину", - уточнил он.