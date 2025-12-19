РЖД планируют назначить 726 дополнительных рейсов в новогодние каникулы

Планируется перевезти в дальнем следовании 7,3 млн пассажиров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. РЖД планируют перевезти в дальнем следовании 7,3 млн пассажиров в период новогодних каникул, назначить 726 дополнительных рейсов. Об этом сообщили в РЖД.

"Что планируем: перевезти в дальнем следовании 7,3 млн пассажиров; назначить 726 дополнительных рейсов, которые свяжут ключевые города и крупные региональные центры", - сказали в холдинге.

В РЖД также отметили, что будет отправлено 324 тыс. пассажиров в туристских поездах, из них 59 тыс. пассажиров (+30% к прошлому году) более чем в 20 круизных поездах и 265 тыс. (+6%) в 27 пригородных турпоездах. В зависимости от спроса будут назначены дополнительные составы или включены вагоны в уже назначенные поезда.

В период праздников холдинг планирует перевезти около 54,4 тыс. детей (+0,9%) организованными группами. Для этого будет назначено 30 специальных детских рейсов, включая составы из новых вагонов. На вокзалах будет усилен санитарный контроль и организованы удобные маршруты для посадки и встречи.

"В 21 регионе РФ организуем тематические "сказочные" пригородные поезда с представлениями в пути следования ("Полярный экспресс", "Путешествие в дивную сказку", "Новогодний экспресс" и другие)", - сообщили в РЖД.