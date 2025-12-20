Более 50% опрошенных россиян не надеются на снижение ключевой ставки

При этом 27% жителей страны "мыслят позитивно" и ждут решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2026 года, сообщили аналитики строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-юг"

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Более половины опрошенных жителей России не надеются на снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году, следует из результатов опроса строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-юг", с которыми ознакомился ТАСС. При этом часть россиян считают ипотеку необходимостью.

Банк России 19 декабря понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен. Но регулятор указал на возросшие инфляционные ожидания, что может мешать достижению целевых уровней по инфляции.

"36% опрошенных россиян уже не ждут, что ставка снизится в наступающем году, адаптировались к сложившейся ситуации и рассчитывают на более высокие платежи по ипотеке. По их словам, ипотека им необходима и [у них] "выбора нет". 16,5% надеются на снижение ставки, но через 2-3 года", - говорится в материалах исследования.

Также отмечается, что 15% опрошенных готовы заключить ипотечный договор "прямо сегодня", поскольку им нужно купить жилье выросшим детям. Аналитики в рамках исследования выяснили, что 27% жителей страны "мыслят позитивно" и ждут решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2026 года. Еще 4,5% отложили покупку недвижимости до "более стабильной ситуации".

Аналитики девелопера в рамках исследования опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 55 лет.