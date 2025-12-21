Посол РФ: Испания под давлением ЕС сокращает импорт СПГ из России в ущерб себе

Испанские потребители платят за газ вдвое больше, чем несколько лет назад, уточнил Юрий Клименко

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Испания под давлением Евросоюза сокращает закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), жертвуя собственными коммерческими интересами. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

По его словам, еще с января этого года королевство стало резко сокращать импорт российского СПГ: за 11 месяцев Испания приобрела эквивалент 36 тыс. ГВт-ч СПГ, что на 46% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. "Как следствие, наша страна переместилась на третье место среди основных поставщиков газа сюда - доля в общем объеме упала с 21,3% до всего 10,6%, - пояснил дипломат. - Такая негативная динамика обусловлена совокупностью факторов, прежде всего, конечно, политического характера".

"Слепо следуя недальновидным и жестким санкционно-ограничительным установкам еэсовского Брюсселя на полный отказ от российских энергоносителей до конца 2027 года, Мадрид активно урезает закупки нашего СПГ и переключается на альтернативные источники", - добавил Клименко. По его словам, в январе-ноябре импорт королевством сжиженного природного газа из США увеличился на 96% (обеспечивают 31% от общего объема поставок СПГ в Испанию), из Нигерии - на 19% (10,6%), из Анголы - на 800% (5,5%).

"При этом испанские власти вовсе не смущает тот факт, что отечественный СПГ поставляется по весьма конкурентным и выгодным ценам, особенно на фоне более дорогого американского: сегодня испанские потребители платят за газ вдвое больше, чем несколько лет назад, - уточнил посол. - Таким образом, Мадрид под давлением еэсовцев, а также вопреки высказывавшимся здесь сомнениям о легитимности разрыва долгосрочных контрактов на закупку газа из нашей страны и циркулирующим мнениям о неизбежных социально-экономических издержках, вновь солидаризировался с очередной антироссийской мерой, при этом жертвуя собственными сугубо коммерческими интересами".