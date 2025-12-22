КНР 23 декабря вводит антисубсидийные меры против молочных товаров из ЕС
Редакция сайта ТАСС
07:25
обновлено 07:55
ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Китайские власти 23 декабря вводят временные антисубсидийные меры в отношении молочной продукции из Евросоюза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
Как уточняется в распространенном заявлении, такое решение принято с учетом результатов расследования, которое правительство Китая проводило с 21 августа 2024 года. При импорте соответствующих товаров из ЕС компании должны будут предоставлять таможне КНР компенсационный депозит.
Минкоммерции также опубликовало список компаний - поставщиков молочной продукции ЕС и применимую к ним адвалорную антисубсидийную ставку. На основании принятого решения их продукция будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9% до 42,7%.