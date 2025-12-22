Чехия не будет закупать снаряды для ВСУ за счет налогоплательщиков

По словам спикера Палаты депутатов парламента республики Томио Окамуры, входящая в правительственную коалицию страны партия SPD придерживается взглядов, что государство более не должно вмешиваться в закупку боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Чешское государство не будет поддерживать закупки боеприпасов для ВСУ за деньги налогоплательщиков. Такое мнение выразил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, председатель входящей в правительственную коалицию страны партии SPD ("Свобода и прямая демократия ") Томио Окамура.

"Чешское государство не будет поддерживать закупки боеприпасов для украинской армии за счет денег налогоплательщиков, - привело слова Окамуры информационное агентство ČTK. - Мы (SPD - прим. ТАСС) придерживаемся взглядов, что Чехия более в это (закупку боеприпасов - прим. ТАСС) не должна вмешиваться".

Данное заявление политик сделал, согласно агентству, после состоявшегося в Праге заседания Коалиционного совета, в который входят руководители правящих партий. По словам Окамуры, тема участия республики в программах оказания военной помощи Украине станет в январе предметом обсуждения на очередном заседании Коалиционного совета.

Новый министр обороны республики Яромир Зуна заявил недавно, что поддержка Украины со стороны Чехии будет продолжена, добавив, что формы помощи должны быть тщательно оценены. Зуна также сказал, что будущее инициативы по поставке снарядов для ВСУ в руках чешского правительства.