"Норникель" может выпустить углеродные единицы для базового авиаперевозчика в Норильске

"Норникель" уже научился получать углеродные единицы от проектов, покупать и погашать их, сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности горно-металлургической компании Станислав Селезнев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Базовый авиаперевозчик Норильского промышленного района авиакомпания NordStar может получать углеродные единицы от климатических проектов "Норникеля" для организации международных полетов. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности горно-металлургической компании Станислав Селезнев.

"Мы ведем переговоры с авиакомпанией NordStar по этому поводу, и если это будет актуально для них, то мы можем выпускать углеродные единицы своими производственными проектами. И как следствие, в дальнейшем у нас может сформироваться сотрудничество в этой области", - сказал Селезнев.

По его словам, "Норникель" уже научился получать углеродные единицы от проектов, покупать и погашать их.

"Спрос на углеродные единицы в России на сегодняшний день низкий, а программа CORSIA, которая вступает в силу в 2027 году, может этот спрос подстегнуть. В этом случае реализовывать климатические проекты станет выгодно - вырастет спрос и цены на углеродные единицы", - добавил Селезнев.

В соответствии с международной программой CORSIA (Схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации) авиакомпании с 2027 года будут обязаны покупать углеродные единицы, чтобы компенсировать выбросы парниковых газов за международные полеты.