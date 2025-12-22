Константинов: национализированные в Крыму предприятия были на пути к банкротству

Владельцы заводов не вкладывались в их модернизацию, подчеркнул председатель парламента региона

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Пособники киевского режима, которые владели ныне национализированными предприятиями и заводами в Республике Крым, не уделяли внимания их развитию и не планировали вкладываться в модернизацию, в связи с чем бизнес был на пути к банкротству, сообщил журналистам председатель парламента региона Владимир Константинов.

"Владеть предприятием - это большая ответственность, ни одно предприятие не живет просто само по себе. Всегда нужно вкладывать в модернизацию, исследования в рынке - тогда будешь на плаву. А они перестали вкладывать и первыми это заметили люди на местах, они сразу начали сигнализировать. Они [владельцы] выкачивают из предприятия все, что можно, и ничего не вкладывают. <...>. Это бомба замедленного действия, прямой путь к банкротству", - сказал он.

В пример Константинов привел Бахчисарайский цементный завод, чье качество продукции, по словам спикера парламента, сильно упало к моменту национализации предприятия. Ранее министр промышленности и торговли региона Анушаван Агаджанян сообщал, что завод в 2025 году завод достиг рекордных показателей производства со дня своего основания, и выпускает 600 тыс. тонн цемента в год, что закрывает порядка 50% нужд региона.

О национализации

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", имущество ООО "Руслайн ко", "Мегастроя", а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк", ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "Каракаш агро", АО "Пансионат".