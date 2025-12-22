ГД 23 декабря обсудит увеличение штрафов за навязывание услуг

Согласно законопроекту, штрафы за указанные нарушения для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума во вторник, 23 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях", - сказал Володин журналистам.

Он напомнил, что ранее депутаты внесли изменения в закон "О защите прав потребителей", установив запрет на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ, услуг. "Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов", - добавил Володин.

Согласно законопроекту, штрафы за указанные нарушения для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей).