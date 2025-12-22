Dongfeng отзывает в России 12 914 автомобилей

Причиной отзывной кампании по тягачам стало несоответствие предписаниям правил

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "Дунфэн мотор рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке, объявила об отзыве 12 914 седельных тягачей из-за несоответствия предписаниям правил. Об этом сообщил Росстандарт.

"Отзыву подлежат 9 308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 г. по 11 июля 2025 г. с VIN-кодами согласно приложению, а также 3 606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных", - говорится в сообщении.

Тягачи отзываются для устранения нарушений, выявленных ранее Росстандартом по результатам проведенных внеплановых выездных проверок официальных представительств изготовителей транспортных средств. По итогам проведенных проверок была применена защитительная оговорка технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), в соответствии с которой приостановлено действие документов об оценке соответствия, выданных в отношении грузовых автомобилей, добавили в Росстандарте.

Как пояснили в агентстве, причина отзыва транспортных средств заключается в несоответствии предписаниям Правил ООН 51-03, в частности, превышении допустимого уровня звука, излучаемого движущимся транспортным средством, превышении уровня звука, излучаемого сжатым воздухом, превышении уровня звука, излучаемого сжатым воздухом при включении регулятора давления, а также несоответствие предписаниям Правил ООН 121-01 (отсутствие освещения условного обозначения органа управления вентилятора системы обогрева и/или кондиционирования воздуха, а также свет, испускаемый контрольным сигналом обогрева и обдува ветрового стекла, имеет цвет, отличный от регламентируемого Правилами), уточнили в Росстандарте.

На всех транспортных средствах будет проведено изменение параметров конфигурации силовой установки с помощью обновления программного обеспечения и визуальный контроль состояния глушителей; при необходимости будет осуществлена их замена. Также будет проведена полная замена панели управления с обозначением идентификации ручных органов управления, контрольных сигналов и индикаторов, добавили там.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Дунфэн мотор рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно.