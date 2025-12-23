Стоимость золота обновила исторический максимум

К 03:31 мск драгметалл торговался на уровне $4 504,1 за тройскую унцию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 500 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:13 мск, цена на драгметалл составляла $4 500,2 за тройскую унцию (+2,57%).

К 03:31 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 504,1 за тройскую унцию (+2,66%).