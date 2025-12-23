На рейс Ajet VF из Анкары во Внуково не загрузили 90 мест багажа

Авиакомпания принимает меры, чтобы доставить багаж как можно скорее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. 90 мест багажа не были загружены на рейс 587/23.12.2025 авиакомпании Ajet VF из Анкары в Москву в аэропорту отправления, сообщается в Telegram-канале аэропорта Внуково.

"К сожалению, 90 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что в Ajet VF принимают меры, чтобы доставить багаж пассажирам как можно скорее. Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства.