Большинство опрошенных россиян хотели бы увереннее управлять своими финансами

При этом готовность жителей страны менять работу снижается, выяснили эксперты компании "Сберстрахование жизни"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян хотели бы увереннее управлять финансами в следующем году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией "Сберстрахование жизни" (есть в распоряжении ТАСС).

Так, по данным опроса, 19,3% респондентов намерены начать откладывать средства, а 16% граждан хотят получить базовые знания об инвестициях.

Кроме того, опрос показал, что для 25,8% россиян одной из распространенных целей является желание достойно встретить новогодние праздники. Также среди планов на следующий год 13,8% участников опроса рассматривают покупку автомобиля. Чуть меньше респондентов (13,5%) хотят улучшить жилищные условия. Также в материалах отмечается, что 12,1% опрошенных планируют изменить питание или похудеть, а 11,3% респондентов ставят себе целью начать регулярно заниматься спортом.

При этом эксперты выяснили, что готовность россиян менять работу снижается. "Такой план обозначили 9% респондентов в возрасте до 60 лет, тогда как в 2023 году их было 15,4%", - говорится в материалах.

Однако, по данным опроса, у граждан растет интерес к путешествиям. Так, совершить новогоднюю поездку по России или за рубеж намерены 10,9% респондентов, тогда как в 2023 году данный показатель был 4,6%. Также выросло и количество граждан, рассматривающих рождение ребенка в следующем году. По данным опроса 7,3% респондентов среди граждан до 40 лет строят такие планы, а в 2023 году рождение ребенка рассматривали 1,2% опрошенных.

Опрос проводился в декабре 2025 года в российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения. В опросе приняло участие 11 тыс. россиян.