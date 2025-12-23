Работу аэропорта Нижнего Новгорода временно ограничили
Редакция сайта ТАСС
21:29
обновлено 21:38
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением ограничений в районе аэропорта принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Нижний Новгород. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Нижний Новгород (Чкалов) он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов", - говорится в сообщении.