Посол в РФ: Бразилия заинтересована в поставках российского дизеля и бензина

Топливо из России позволяет поддерживать низкие цены в экономике страны, сообщил Сержио Родригес дос Сантос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия заинтересована в импорте дизеля и бензина из РФ, российское топливо позволяет поддерживать низкие цены в экономике страны. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы увеличить экспорт товаров в Россию и хотим продолжать импортировать из России такие товары, как удобрения и дизельное топливо, а также другие важные для нас продукты. Дизель особенно важен, потому что Бразилия стала крупным производителем и экспортером нефти, но при этом у нас недостаточные мощности по переработке. Поэтому мы вынуждены импортировать дизельное топливо и иногда бензин", - сказал дипломат.

Он уточнил, что возможность "закупать дизель по более низким ценам помогает сдерживать инфляцию, так как способствует сохранению низких цен в экономике в целом".