Аналитики заявили о падении трат россиян на новые автомобили в ноябре на 20%

Согласно результатам исследования компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат", в конце осени граждане РФ потратили на покупку новых машин 452,6 млрд рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей в ноябре составили 452 млрд рублей, снизившись к октябрю на 20%, сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в конце осени россияне потратили на покупку новых машин 452,6 млрд рублей, что на 21,5% выше уровня годичной давности (372,4 млрд рублей - в ноябре 2024 года). Но при этом показатель оказывается на 20,3% меньше, чем месяцем ранее (568 млрд рублей - в октябре 2025 года). Таким образом, октябрьский результат финансовой емкости рынка пока остается рекордным.

Если в октябре "китайцам" принадлежало более половины финансовой емкости, то в ноябре - уже меньше. В последнем месяце осени было реализовано 57,2 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 212,7 млрд рублей. Как итог, на их долю пришлось 47% от общей суммы затраченных денег. При этом месяцем ранее она составляла 51,2%.

По объему потраченных средств остальные участники рынка отстают от китайских брендов довольно существенно. Если на покупку отечественных машин в ноябре было потрачено денег в 2,5 раза меньше (86,5 млрд рублей), то у европейских автомобилей этот показатель втрое ниже (73,7 млрд рублей). Также в конце осени жители РФ потратили 39,6 млрд рублей на покупку "японцев", 12,1 млрд рублей - на "корейцев" и 6,1 млрд рублей - на "американцев".

По объемам продаж первенство также занимают "китайцы" (57,2 тыс. шт.), за которыми следуют российские марки (45,6 тыс. шт.). Остальные участники рынка имеют намного меньшие показатели: европейские - 7 тыс. шт.; японские - 6,6 тыс. шт.; корейские - 2,5 тыс. шт.; американские - 0,6 тыс. шт.

"В ноябре доля китайских брендов в структуре затрат впервые за 2,5 года, т. е. с июня 2023-го, опустилась ниже отметки 50%. Во многом это объясняется выходом на рынок новых локальных брендов, в связи с чем доля российских марок растет. К примеру, это отчетливо видно по бренду Tenet, который фактически вытесняет Chery и уже входит в число самых популярных у россиян", - отмечает Николай Фомин, директор департамента продаж "Газпромбанк автолизинга".