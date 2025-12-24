Стоимость золота обновила исторический максимум

К 05:15 мск стоимость драгметалла находилась на уровне $4 540 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $4 550 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:23 мск, цена на драгметалл составляла $4 553,4 за тройскую унцию (+1,88%).

По состоянию на 05:15 мск, стоимость золота замедлила рост и находилась на уровне $4 540 за тройскую унцию (+1,58%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex росла до $72,325 (+5,48%) за тройскую унцию.