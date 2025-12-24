Демешин: строительство АЭС в Хабаровском крае оценили в 250 млрд рублей

Проект сильно зависит от федерального бюджета, отметил глава региона

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства атомной электростанции в Хабаровском крае оценили в 250 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Демешин.

"Атомная электростанция - 250 млрд рублей, как минимум. Предложили под нее площадку возле озера Киотеми в Хабаровском районе, есть еще одна площадка под Комсомольском-на-Амуре. Решаем вопрос о сдвиге сроков влево. Энергия нужна уже сегодня. Этот проект так же сильно зависит от наполнения федерального бюджета. Без федерации мы его не осилим", - сказал Демешин.

Строительство АЭС включено в генеральную схему объектов электроэнергетики до 2042 года. Мощность станции - два энергоблока по 600 МВт. Ввод в эксплуатацию соответственно в 2041 и в 2042 годах, добавил губернатор. "При этом есть поручение президента, которое Владимир Владимирович Путин дал "Росатому": рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию нашей атомной АЭС с 2037 года", - сказал Демешин.

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года глава Хабаровского края сообщал ТАСС о том, что в дополнение на Охотском море на севере региона может быть размещена плавучая атомная станция по типу станции в порту города Певек на Чукотке.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.