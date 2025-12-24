Эксперт Богатов: рынок недвижимости удвоится при снижении ключевой ставки до 9%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оживление покупательского спроса на рынке недвижимости России произойдет при условии снижения ключевой ставки до 9% и менее. В этом случае можно будет говорить о возможном возврате рынка к докризисным темпам и объемам, сообщил ТАСС владелец ГК "Добро", эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов.

Банк России 19 декабря понизил ключевую ставку в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентных пункта - до 16%.

"Ситуация сегодня - это идеальные "клещи". С одной стороны, у девелопера дорогой кредит на строительство, при котором новые проекты просто нерентабельны. Банки требуют увеличения доли собственного капитала в проекте, а при невозможности останавливают финансирование. С другой стороны, покупатель с дорогой ипотекой, которая делает покупку невозможной. <…> По-настоящему рынок вздохнет, только если ставка опустится до однозначных значений - до 9% и менее. По сути, в таком случае можно говорить о возможном возврате рынка к докризисным темпам и объемам", - сказал эксперт.

Владелец ГК "Добро" пояснил, что в сегодняшней ситуации наиболее зависимые от доступности ипотеки сегменты, такие как эконом и массовый комфорт-класс, столкнутся со значительным сокращением активности. В сегменте бизнес-класса, где доля сделок с использованием собственных средств традиционно выше, ситуация будет более стабильной, однако и здесь влияние ограничительных факторов может проявиться. По-настоящему устойчивым будет только сегмент элитной недвижимости, где решения принимаются не на основе стоимости кредита, а исходя из иных соображений.

"И выход здесь только один: снижение ключевой ставки. Дальнейшее ее уменьшение до 10-13% и замедление инфляции будут способствовать оживлению", - добавил Богатов.