В МТС рассказали, сколько выделяет крупнейший бизнес в РФ на безопасность

Траты на кибербезопасность у 24% таких компаний превышают 100 млн рублей в год, сообщили в компании MWS Cloud из контура предприятия МТС Web Services

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Траты на кибербезопасность у четверти (24%) крупнейших компаний России превышают 100 млн рублей, сообщили ТАСС в компании MWS Cloud из контура предприятия МТС Web Services со ссылкой на свое исследование.

Среди отраслей больше всего тратятся на ИБ финансовые компании, медиа и развлекательный бизнес, IT-сектор и компании, занятые в добыче полезных ископаемых - расходы 25% из них превышают 10 млн рублей. Для получения такой статистики были проведен опрос и серия интервью с представителями 700 компаний.

Если крупнейший бизнес в 24% случаев вкладывает в безопасность свыше 100 млн рублей в год, то средний редко (8%) тратит более 10 млн рублей, чаще (56%) - от 500 тыс. до 10 млн рублей. Малый бизнес в основном инвестирует менее 500 тыс. рублей в год, только в 4% случаев это более 10 млн рублей. Данные по крупному бизнесу не приводятся.

Заказывая услуги у внешних ИБ-компаний, опрошенные часто прибегают к услугам двух (28%) или трех и более (39%) вендоров одновременно. Это также зависит от величины бизнеса заказчика: чем больше бизнес, тем больше и подрядчиков. Тем не менее 25%крупнейших компаний все еще пользуются услугами только одной ИБ-компании.