Демешин: в Хабаровске ТЭЦ-4 планируют достроить в конце 2026 года

Стоимость проекта составляет почти 87 млрд рублей, отметил губернатор

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске планируют завершить в конце 2026 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Строительство ТЭЦ-4, которая придет на смену отработавшей свое 70-летней ТЭЦ-1, постараемся завершить в конце 2026 года. Стоимость проекта почти 87 млрд рублей. И что важно - полностью российское оборудование", - сказал губернатор.

Сейчас на площадке занято более 1,5 тыс. специалистов и 100 единиц техники, добавил Демешин.

По информации правительства Хабаровского края, идет установка фасадных конструкций и монтаж котлов-утилизаторов, продолжается обустройство фундамента для турбинного оборудования, приступили к возведению здания химводоочистки, завершается монтаж металлоконструкций главного корпуса, проводятся пуско-наладочные работы в уже построенной котельной.

"ТЭЦ-4 полностью будет работать на природном газе, это существенно сократит выбросы различных газов, сажи и золы, а значит, хабаровский воздух станет намного чище", - сказал губернатор.

Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1300-1400 Гкал/ч ведется с 2021 года на территории действующей ТЭЦ-1. В 2021 году на сайте правительства Хабаровского края сообщалось, что работы по новой ТЭЦ-4 планировалось завершить в два этапа - до 2024 и до 2025 года. Некоторые объекты сданы. Когда завершается строительство определенного участка новой ТЭЦ, на него переключают функции действующего аналогичного участка старой ТЭЦ. Переключение происходит без остановки рабочего процесса теплоэлектроцентрали. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев при посещении стройплощадки в марте 2025 года предлагал проработать вопрос ускорения строительства на полгода относительно планов сдачи в июле 2027 года.