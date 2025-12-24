"Займер": каждый третий россиянин собирается работать в новогодние праздники

По данным исследования компании, при этом 37,6% россиян посвятят праздники отдыху

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 33,1% россиян планируют работать в январские праздники, а подрабатывать в некоторые дни собираются 24,3% граждан. При этом 37,6% россиян посвятят праздники отдыху, а оставшиеся 5% отметили, что временно не работают, говорится в опросе финтех-группы "Займер" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 48,9% респондентов в качестве бюджета на длинные выходные собираются уложиться в сумму от 10 до 50 тыс. рублей. Еще 41,2% планируют ограничиться 10 тыс. рублей, а 7,1% ожидают потратить в праздничные дни от 50 до 100 тыс. рублей. Отдать более 100 тыс. рублей за отдых в новогодние праздники готовы лишь 2,8% респондентов.

При этом большинство россиян (61,9%) считают январь месяцем повышенных расходов из-за трат на застолье и подарки. Еще для 13,3% первый месяц года обходится дорого из-за покупок на новогодних распродажах. Однако для 24,8% январь - такой же месяц с точки зрения трат, как и другие.

Кроме того, 68,5% респондентов ответили, что готовы занимать деньги во время праздников или сразу после них, в том случае, если январские праздники обойдутся слишком дорого. 17,1% уверены, что им хватит зарплаты и подарков до конца января, а 14,4% допускают, что во второй половине месяца придется экономить, но брать взаймы не собираются.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из числа подписчиков официального сообщества "Займер" во "ВКонтакте".