Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,25%

К 07:10 мск показатель незначительно ускорил рост и находился на отметке 2 733,32 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,25% и находился на уровне 2 732,09 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и находился на отметке 2 733,32 пункта (плюс 0,29%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.