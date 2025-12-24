Демешин: в Хабаровском крае в 2025 и 2026 годах планируют добыть по 32 тонны золота

В 2026 году в регионе также ожидается рост добычи меди

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Золотопромышленные предприятия в Хабаровском крае добудут по итогам 2025 года и в 2026 году по 32 тонны золота, сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Демешин.

"По итогам года планируем побить рекорды по добыче золота и выйти на 32,4 тонны. Это 115% к 2024 году", - сказал Демешин.

В 2026 году планируется добыть еще больше этого металла. "Аккуратно заглядывая в будущий год, скажу, что на 2026-й план еще немного выше - 32,45 тонны", - уточнил губернатор.

Хабаровский край является одним из лидеров в стране по золоту. За 2024 год объем добытого в регионе драгметалла составил 28,1 тонны, тем самым был побит рекорд по этому показателю (в 2023 году - 27,9 тонны).

В 2026 году в крае также ожидается рост добычи меди - почти на 40%. Объемы увеличатся за счет разработки Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Нанайском районе.