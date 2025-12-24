Самая дорогая проданная на Wildberries ель стоила больше 300 тыс. рублей

При этом базовый набор для украшения дома, включающий искусственную елку, набор елочных шаров и гирлянду, можно приобрести в пределах 4 тыс. рублей, сообщили аналитики

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Наиболее дорогой елкой, проданной в 2025 году на маркетплейсе Wildberries, стала трехметровая искусственная ель стоимостью более 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

"Самой дорогой покупкой стала искусственная трехметровая ель российского производства "Купеческая" почти за 322 тысячи рублей", - рассказали в РВБ.

В пресс-службе "Лемана ПРО" заметили, что в 2025 году российские елки подорожали в пределах инфляции - в среднем на 8%. Эксперт сети отметил, что базовый набор для украшения дома, включающий искусственную елку высотой 180 см, набор елочных шаров и гирлянду длиной 20 метров можно приобрести в пределах 4 тыс. рублей.

В магазинах "Гипер Лента" стоимость елок составляет от 499,99 рубля до 22 999 рублей (литая ель высотой 240 см), поделились в пресс-службе сети.

Изменение спроса

По данным "Яндекс маркета", с 1 по 22 декабря 2025 года продажи искусственных и живых елок на маркетплейсе выросли в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом ноября. Наибольшим спросом у покупателей пользуются классические искусственные литые елки зеленого цвета.

На Ozon за третью неделю декабря продажи искусственных елей также выросли. Спросом пользовались искусственные уличные и настольные елки - рост в 1,5 и в 1,8 раз соответственно. Также покупатели выбирают подставки и коврики под деревья (рост в 1,6 раз), хвойные композиции и ветки (рост в 1,5 раза). "А кроме елок в этом году пользователи Ozon выбирают новый тренд и покупают луковицы амариллиса в качестве подарка или праздничного украшения домой - рост оформленных заказов за третью неделю декабря почти в три раза", - поделились в пресс-службе.

Общий оборот новогодних товаров на Wildberries в текущем году вырос почти на треть по сравнению с периодом с 1 января по 20 декабря прошлого года. Быстрее всего росли продажи живых елок: в натуральном выражении на маркетплейсе купили в 7,3 раза больше российских живых елок. В то же время продажи импортных также значительно выросли - в 2,5 раза. Искусственные ели также показали хорошие цифры органического роста, однако и в этой категории российские производители обогнали иностранных. Прирост российских елок составил 42%, импортных - 28% по штукам. "В этом году россияне раньше начали готовиться к Новому году, например, в октябре-начале ноября продажи искусственных елей превысили прошлогодние показатели на целых 70%", - заметили аналитики.

В "Гипер Ленте" в этом году более востребованы литые ели в размерах 180-210 см. По цвету самыми популярными остаются классические зеленые деревья, за ними следуют заснеженные. В ассортименте представлены импортные живые пихты и отечественные живые ели. На иностранную продукцию цены снизились, а на отечественную остались на прошлогоднем уровне. "При этом спрос на искусственные ели выше, чем на живые, в разы", - рассказали в пресс-службе.