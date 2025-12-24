"Купибилет": более 40% россиян предпочитают путешествовать в безвизовые страны

Самой сложной частью процедуры оформления жители страны считают сбор документов, сообщили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 43% опрошенных россиян опасаются процедуры оформления виз и поэтому предпочитают путешествовать в безвизовые страны, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"37% признались, что оформление визы пугает, и они предпочитают безвизовые страны, но готовы пройти процедуру, если только это направление их мечты. 6% респондентов заявили, что визы их настолько пугают, что они не решатся на такую поездку ни при каких условиях", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, самой сложной частью оформления путешественники считают сбор документов. Об этом сообщили 30% опрошенных. На втором месте по уровню тревожности длительное ожидание визы (15%), на третьем - стоимость визы и сопутствующих услуг (13%). 6% боятся отказа, 4% испытывают трудности с заполнением анкет, а 3% сталкиваются с проблемой отсутствия визового центра в своем городе. При этом почти четверть участников (22%) считают, что в оформлении визы нет ничего сложного, а 6% никогда не получали визу.

По данным опроса, большинство россиян относятся к визам спокойно или нейтрально. В частности, 42% заявили, что визовый режим не влияет на их выбор направления - главное, чтобы страна нравилась. Еще 15% сообщили, что почти все их путешествия связаны с визами, и этот процесс их не пугает, а скорее наоборот добавляет предвкушение поездки.

"Мы ожидаем, что по мере расширения прямых рейсов и появления новых безвизовых направлений количество путешественников будет только расти. Так, в 2026 году для тех, кто боится виз и долгих перелетов, откроются новые направления, такие как Китай с безвизовым режимом и Таиланд с прямыми перелетами. В целом для россиян открыто более 120 направлений для упрощенного или безвизового въезда. Среди интересных направлений стоит выделить: ОАЭ, Вьетнам, ЮАР, Черногорию, Кипр и Мексику", - подчеркнули в пресс-службе сервиса.

В опросе участвовали более 1,2 тыс. совершеннолетних россиян.