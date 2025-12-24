ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Меры приняли для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
04:52
обновлено 04:56

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - отмечается в сообщении.

Как добавили в Росавиации, возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 

РоссияМосква