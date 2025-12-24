В МВД предупредили о мошеннических схемах "заработка" через маркетплейсы

Злоумышленники представляются участниками "партнерских программ" маркетплейсов и предлагают легкий заработок за привлечение клиентов, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мошенники внедряют схему "заработка" через маркетплейсы и сплит-покупки. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники представляются участниками "партнерских программ" маркетплейсов и предлагают легкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве объясняют, что схема якобы легальна: нужно оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку (в сплит) на свое имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что далее сценарий может отличаться в деталях. "В одном случае обещают перевести первый взнос после оформления покупки, в другом - действительно перечисляют часть суммы, чтобы снять подозрения и повысить доверие", - пояснили в УБК.

Затем этого гражданина убеждают выбрать товар, оформить его в сплит и указать адрес доставки. Как только заказ подтвержден, общение прекращается. Товар уходит неизвестным лицам, а все обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем.

"Конечно, никакого отношения к партнерским программам маркетплейсов такие предложения не имеют. Цель схемы - переложить финансовые обязательства на жертву и исчезнуть", - сказали в киберполиции.

В МВД подчеркнули, что если неизвестные просят сообщить лимит сплита или требуют сделать скриншот аккаунта - это мошенники.