Роскачество обнаружило кишечную палочку в лососевой икре пяти марок

Речь идет об икре торговых марок "Московский рыбокомбинат", "Русское море", "Красное золото", "Деликатеска" и "Красная икра"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роскачество завершило исследование икры лососевых 21 торговой марки, в ходе которого были выявлены отдельные нарушения требований качества и безопасности, при общем улучшении показателей продукции по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщила в пресс-служба ведомства.

Эксперты проверили икру по 31 показателю качества и безопасности. В Роскачестве отметили, что с 2023 года микробиологическая безопасность продукции заметно выросла, а количество образцов с опасными бактериями сократилось. При этом пять торговых марок полностью соответствуют как обязательным требованиям, так и опережающему стандарту Роскачества и могут претендовать на получение государственного Знака качества.

В то же время бактерии группы кишечной палочки обнаружены в икре торговых марок "Московский рыбокомбинат", "Русское море", "Красное золото", "Деликатеска" и "Красная икра". Превышение общего микробного числа (КМАФАнМ) выявлено у продукции "МорМер" и "Горчаков". В икре торговой марки "Москва на волне" зафиксировано превышение норм по содержанию дрожжей. Патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, сульфитредуцирующие клостридии и золотистый стафилококк, а также плесени, в исследованных образцах обнаружены не были. Паразитов и их личинок эксперты также не выявили.

Роскачество обратило внимание на содержание соли в продукции. В одном из товаров ТМ "Деликатеска", изготовленном по ГОСТ, содержание соли оказалось ниже установленной нормы, еще в одном продукте, произведенном по техническим условиям, - выше стандарта Роскачества. В 12 образцах зафиксировано повышенное содержание так называемого джуса - жидкости из лопнувших икринок.

Нарушение маркировки было выявлено у продукции торговой марки "Авача". При заявленной икре горбуши ДНК-тест показал, что продукт фактически изготовлен из икры кеты. В Роскачестве подчеркнули, что формально это является нарушением техрегламента, однако речь идет о подмене на более дорогой вид икры, что может свидетельствовать о производственной ошибке.

Производители и торговые сети сообщили о принятых мерах по итогам исследования, включая приостановку реализации отдельных партий, внеплановые проверки, усиление санитарного контроля и подачу заявок на повторные испытания.