ВТБ: сбережения россиян в банках выросли за год на 15%

В банке пояснили, что такой рост поддерживался высокими ставками по вкладам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский рынок сбережений, согласно предварительной оценке ВТБ, увеличился за 2025 год на 15%, достигнув почти 66 трлн рублей. При этом благодаря высоким ставкам в 2025 году вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей только от процентных доходов, сообщила пресс-служба банка.

"По предварительной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года достигнет практически 66 трлн рублей, увеличившись на 15%. Основным драйвером роста остаются рублевые накопления, объем которых вырос на 16,5%, до отметки 62,5 трлн (рублей)", - отмечается в сообщении.

В банке пояснили, что такой рост поддерживался высокими ставками по вкладам. "Важным структурным сдвигом в потребительское поведение стало укрепление финансовой дисциплины - россияне стали осознанно подходить к формированию накоплений и даже в период смягчения ДКП (денежно-кредитной политики Банка России - прим. ТАСС) сохраняют накопительную модель", - добавили в ВТБ.

В банке также привели оценку суммы, которую россияне получат благодаря выплате процентов по вкладам, - более 9,5 трлн рублей. Эта сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физическим лицам и вдвое больше объема выдач ипотеки в этом году, подчеркнули в ВТБ.

В 2026 году, по оценке банка, российский рынок сбережений подрастет еще на 11% и превысит отметку в 73 трлн рублей.