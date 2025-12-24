США обновили свой рекорд по экспорту СПГ

Основным направлением поставок вновь стала Европа

Редакция сайта ТАСС

© Brandon Bell/ Getty Images

ТАСС, 24 декабря. США в октябре экспортировали рекордные 503,1 млрд куб. футов (14,2 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. Основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось около 70% всего экспорта.

Экспорт СПГ в октябре оказался на 11,4% выше, чем в сентябре, и на 33,7% больше, чем в октябре 2024 года. Всего было отправлено 154 танкера с СПГ. Таких показателей удалось добиться за счет постепенного наращивания мощностей завода Plaquemines компании Venture Global в Луизиане (рост экспорта на 36% к сентябрю), а также увеличения отгрузок с Sabine Pass (+10%) и Corpus Christi (+9%).

Основными направлениями поставок стали Нидерланды (51,9 млрд куб. футов, или 1,5 млрд куб. м), Франция (51,5 млрд куб. футов, или 1,46 млрд куб. м), Испания (39,3 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м), Бельгия (39,2 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м) и Египет (36,3 млрд куб. футов, или 1 млрд куб. м). На эти страны пришлось 43,4% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в октябре снизилась до 19,2% по сравнению с 19,4% в сентябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 70% в октябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.

Всего в январе - октябре 2025 года США экспортировали около 4,412 трлн куб. футов СПГ (124,9 млрд куб. м), что на 23% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. США с начала года экспортировали в Европу 84,5 млрд куб. м СПГ (68% от общего объема), в Азию - около 23,1 млрд куб. м (18,5% от общего объема). Таким образом, поставки в Европу выросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в Азию - упали на 40%.

Транспортировка американского СПГ в Африку увеличилась почти в четыре раза - до 9,5 млрд куб. м.