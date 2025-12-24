Оверчук: Россия около 87% торговли ведет с незападными странами

Происходит сдвиг экономики на Восток, в сторону глобального Юга, в сторону развивающихся рынков, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия порядка 87% своей торговли проводит с незападными государствами, экономика страны переориентировалась в сторону Востока и глобального Юга. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия-24".

"Происходит сдвиг экономики на Восток, в сторону глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. Буквально за последние пять-шесть лет наша экономика развернулась на Восток. И сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами", - сказал он.

При этом Оверчук отметил, что всего лишь пять-шесть лет назад этот показатель был в районе 40%. "Это говорит о том, что наш бизнес адаптировался, переориентировался. Переориентировались наша транспортная система, логистика, финансы. И сегодня мы действительно находимся в совершенно новых условиях и чувствуем себя достаточно комфортно, потому что мы работаем с теми партнерами, которые хотят с нами работать", - подчеркнул зампред правительства РФ.

Внешнеэкономические связи России в 2025 году развивались достаточно динамично, резюмировал Оверчук.

"То, что мы приходим с очень хорошими результатами, я считаю, говорит о качестве прогнозирования и качестве анализа тех тенденций, которые развиваются. Они развиваются уже не первый год", - указал вице-премьер.