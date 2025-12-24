Минтранс обсуждает вопрос о высокоскоростном общественном транспорте

Сократить сроки поездок можно в том числе благодаря повышению скорости не только на железной дороге, но и за счет быстрых поездок в городах, используя выделенные маршруты и городские экспрессы, отметил замглавы министерства Алексей Шило

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минтранс уже ставит вопрос о развитии в РФ высокоскоростного городского транспорта, заявил замглавы министерства Алексей Шило на форуме "Pro.Движение".

По его словам, сократить сроки поездок можно в том числе благодаря повышению скорости не только на железной дороге, но и за счет быстрых поездок в городах, используя выделенные маршруты и городские экспрессы.

"Сейчас уже ставится в полный рост вопрос о том, что такое скоростное движение общественного транспорта", - отметил Шило, добавив, что ключевым фактором для пассажиров становится время, проведенное в поездке - от двери до двери. "Конечно, для пассажиров гораздо важнее не просто быстро доехать на поезде из Москвы в Санкт-Петербург, но и не потерять время, ожидая общественный транспорт, чтобы попасть на вокзал, не тратить время на проход по вокзалу, ожидание поезда и так далее. На каждом элементе сегодня теряется драгоценное время и эти простои, нерациональное использование времени нужно убирать", - отметил он.

Замминистра считает, что это возможно также за счет формирования оптимального маршрута поездки и использования единой платформы для покупки билетов на весь маршрут поездки. "Второе, наверное, это то, что покупка билета и формирование мультимодального маршрута должна проходить через одно окно. Это тоже важная история", - отметил он.