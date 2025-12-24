На Дальний Восток привлекли 522 инвестпроекта в 2025 году

Общая сумма вложений составила 1,16 трлн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 500 новых инвестиционных проектов на общую сумму 1,16 трлн рублей было привлечено на Дальний Восток в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Всего за год, о котором мы сейчас с вами вместе говорим, привлечено 522 новых инвестиционных проекта на общую сумму 1,16 трлн рублей. Это в целом", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер добавил, что всего на Дальний Восток привлечено более 6 трлн рублей. "Про планируемые я даже и говорить не буду. Количество общих инвестиционных проектов составляет 3 887. Это и Дальний Восток, и Арктика. Работа продолжается", - пояснил он.

Говоря об экономическом развитии макрорегиона, Трутнев отметил, что по основным направлениям - привлечение инвестиций, рост объемов промышленного производства, обрабатывающего, объем строительных работ - Дальний Восток в 1,5-2 раза превосходит среднероссийские показатели. "Должен сразу признаться, что получается развитие Дальнего Востока. <...> Регионы Дальнего Востока, мы недавно подводили итоги, почти в два с половиной раза повысили объем доходов. Дальний Восток развивается", - сказал вице-премьер.