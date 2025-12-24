"Русгидро" ввела в эксплуатацию энергоблок на Владивостокской ТЭЦ-2

Его мощность составляет 120 МВт

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Русгидро" ввела в эксплуатацию энергоблок мощностью 120 МВт на модернизируемой Владивостокской ТЭЦ-2, сообщили в компании.

Отмечается, что станция является основным источником электрической и тепловой энергии Владивостока. Общая установленная мощность ТЭЦ-2 с началом работы нового энергоблока возросла на 4%, до 559 МВт, тепловая - на 2,8%, до 1 093 Гкал/ч.

"Работы по второму этапу модернизации начались в апреле 2024 года. <…> Проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 включает замену трех турбоагрегатов и установку трех новых котлоагрегатов взамен устаревших шести, отработавших более 40 лет. Работы по обновлению станции стартовали в 2021 году и разделены на три этапа. Первый успешно завершен в феврале 2024 года", - напомнили в "Русгидро".

Полностью завершить модернизацию энергообъекта планируется в конце 2027 года. В итоге электрическая мощность станции возрастет на 15,5% и составит 574 МВт.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).