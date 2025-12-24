СФ одобрил законы об отказе от ежегодных деклараций доходов чиновников

Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил пакет законов, которыми в том числе предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля, декларации потребуются только при возникновении конкретных оснований.

Документ был разработан главой комитета по обороне и безопасности СФ Владимиром Булавиным и группой депутатов Госдумы. Изменения вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также в законы, устанавливающие статус отдельных лиц и правовые основы прохождения госслужбы различных видов. Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Кроме того, декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв. Также обязательное декларирование сохраняется при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей. При этом предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ всех представляемых сведений о доходах и расходах.

По действующему законодательству высокопоставленные госслужащие и законодатели должны представлять декларации о своих доходах и расходах, а также доходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Среди тех, на кого распространяются эти требования, - высшее руководство страны, парламентарии, представители министерств, судебной системы и ряда других структур. При этом с 2023 года эти сведения не публикуются: в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе не должны на время специальной военной операции публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ, как ранее.