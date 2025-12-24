Совфед одобрил закон о блокировке сайтов с онлайн-продажами табака

Такие интернет-ресурсы будут добавляться в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять в РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств вроде IQOS.

Изменения предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они предусматривают, что сайты с предложениями об онлайн-продаже табака могут быть заблокированы без суда. Такие интернет-ресурсы будут добавляться в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ.

Кроме того, авторы инициативы предлагают обязать владельцев сайтов отслеживать появление предложений об онлайн-продаже указанной продукции на их интернет-ресурсах. Также они отмечают, что аналогичные меры уже применяются к информации о дистанционной продаже алкоголя, и они доказали свою эффективность, в том числе в пресечении торговли через маркетплейсы.

Если закон подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.