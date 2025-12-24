СФ одобрил закон об увеличении исполнительского сбора до 12%

Появится также возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12% от суммы долга.

Изменения внесены в закон "Об исполнительном производстве". Сейчас исполнительский сбор установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взысканного имущества. При этом данная сумма не может быть меньше 1 тыс. рублей в случае взыскания долга с гражданина или индивидуального предпринимателя и менее 10 тыс. рублей - в случае взыскания долга с организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя составляет 5 тыс. рублей, с должника-организации - 50 тыс. рублей.

Согласно одобренному закону, исполнительский сбор увеличен с 7% до 12% от суммы долга. Эта сумма не может быть меньше 2 тыс. рублей для граждан и ИП, меньше 20 тыс. рублей - для организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя предлагается установить в размере 10 тыс. рублей, с должника-организации - 100 тыс. рублей.

Кроме того, появляется возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга. Так, до полного погашения долга будет удерживаться исполнительский сбор в размере 11% от взысканной суммы или денег, вырученных от реализации имущества должника, еще 1% будет взыскиваться уже после полного погашения долга. Исключения составят исполнительные документы о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также о компенсации морального вреда.